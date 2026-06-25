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Павлюченко назвал главное открытие ЧМ-2026

Роман Павлюченко назвал команду, которая больше остальных впечатлила его на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению экс-форварда национальной сборной, главным открытием турнира стала сборная Канады.

- Канада - открытие, крепкая команда. Швейцария сильнее по футболистам, но Канада играет дома. У нее намного больше болельщиков, - приводит слова Павлюченко "Матч ТВ".

В заключительном туре канадцы уступили Швейцарии со счётом 1:2, однако сохранили второе место в группе B и завоевали путёвку в плей-офф мирового первенства.

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