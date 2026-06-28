Генич: главный фаворит ЧМ-2026 - Марокко

Комментатор Константин Генич рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2026.

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"Главный фаворит из того, что увидел сейчас - Марокко. Мне очень нравится, как Марокко сбалансировано. У них практически нет слабых мест, потрясающие фланги обороны, сбалансированный центр.

Константин Генич заявил, что африканская сборная является сбалансированной командой.Может быть, не хватит скамейки, но, отталкиваясь от того, что увидели сейчас - это Марокко", - сказал Генич в эфире на Youtube-канале "Коммент.Шоу".Подопечные Мохамеда Уаби в рамках группового этапа сыграли вничью с Бразилией (1:1) и одержали победу над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2).Сборная Марокко вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 со второго места турнирной таблицы группы C. Первую строчку заняла Бразилия, обогнав африканскую национальную команду по дополнительным показателям.