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Игрок сборной Уругвая может пропустить более 9 месяцев из-за травмы на ЧМ-2026

Футболист сборной Уругвая получил травму связок колена в матче с Испанией.
Фото: "Чемпионат"
"Манчестер Юнайтед" подтверждает, что Мануэль Угарте получил травму связок колена во время пятничного матча группового этапа чемпионата мира с Испанией, в котором он выступал за сборную Уругвая", - написано в официальном сообщении клуба.

Вчера, 27 июня, состоялся матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 года между сборными Уругвая и Испании (0:1). Игрок южноамериканской национальной команды получил повреждение в конце первого тайма и покинул поле на носилках.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мануэль Угарте может пропустить более 9 месяцев из-за восстановления.

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