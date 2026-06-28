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Семин считает, что Каннаваро будет уволен из сборной Узбекистана

Экс-тренер сборной России Юрий Семин высказался о работе Фабио Каннаваро, возглавляющего команду Узбекистана.
Фото: Getty Images
"Команда не набрала очков. Дальше они не прошли, хороших матчей на турнире у них не было. Это означает, что работа тренера неудовлетворительна и его уволят, вот и все.

Следовало ли оставлять Тимура Кападзе? Может быть и так, а может и не стоило", - сказал Семин.

В октябре прошлого года Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана, сменив на этом посту Тимура Кападзе, который ранее привел команду к первому участию в чемпионате мира.

Под управлением Каннаваро Узбекистан потерпел три поражения на групповом этапе и занял четвертую позицию в группе К, не заработав ни одного очка.

Источник: "СЭ"

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