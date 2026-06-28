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Мостовой выделил фаворита в матче плей-офф чемпионата мира ЮАР - Канада

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира между ЮАР и Канадой.
Фото: ФИФА
"Канада — фаворит этого матча для меня. К тому же они хозяева.

Вспомните, как многие удивлялись, что мы в 2018 году вышли из группы. А чего не выйти то? Возвращаясь к игре, повторюсь, что Канада — фаворит, но и у ЮАР в этой игре шансы есть", - сказал Мостовой.

1/16 финала чемпионата мира по футболу стартует сегодня, 28 июня матчем между сборными ЮАР и Канады. Встреча пройдет на стадионе "Соу-Фай" (Инглвуд, США), стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру, представляющем Португалию.

Источник: "СЭ"

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