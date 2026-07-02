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Булыкин: перестану считать Рангника жуликом, если он пройдет Испанию

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матче сборных Австрии и Испании.
Фото: Getty Images
- Понятно, что Испания – фаворит в этой паре, но в матчах на выбывание все может быть. Допускаю, что австрийцы смогут навязать испанцам свой футбол. Если Рангнику удастся пройти Испанию, то можно будет перестать его считать "жуликом" (смеется). Ведь в России он наследил, работая в "Локомотиве". Но тренер он неплохой все-таки раз смог вывести свою команду на чемпионат мира, - сказал Булыкин.

Матч Испания - Австрия состоится 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары продолжит борьбу за трофей в 1/8 финала.

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