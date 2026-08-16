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"Галатасарай" пока не оформил переход Батракова - источник

Алексей Батраков пока не перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале опроверг появившиеся в Турции сообщения о том, что клубы якобы уже завершили сделку.

Ранее турецкие СМИ утверждали, что вопрос с трансфером 21-летнего полузащитника решён и уже на следующей неделе россиянин должен присоединиться к "Галатасараю". Однако, по данным Карпова, эта информация не соответствует действительности.

При этом возможность трансфера Батракова сохраняется. Ранее сообщалось, что глава РЖД Олег Белозёров согласовал продажу футболиста "Галатасараю" при условии, что стамбульский клуб выплатит деньги за игрока в более короткие сроки, чем пять лет.

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