Вратарь проведёт вторую подряд встречу парижан с первых минут.
Несколькими днями ранее Сафонов полностью отыграл матч за Суперкубок УЕФА с "Астон Виллой", в котором парижская команда победила со счётом 2:1. Теперь россиянину вновь доверено место в воротах.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Динь, Пачо, Забарный, Витинья, Бералдо, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дуэ, Аклиуш.
"ПСЖ" объявил состав на матч за Суперкубок Франции
Российский голкипер Матвей Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч за Суперкубок Франции против "Ланса".
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