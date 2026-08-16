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"ПСЖ" объявил состав на матч за Суперкубок Франции

Российский голкипер Матвей Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч за Суперкубок Франции против "Ланса".
Фото: Getty Images
Вратарь проведёт вторую подряд встречу парижан с первых минут.

Несколькими днями ранее Сафонов полностью отыграл матч за Суперкубок УЕФА с "Астон Виллой", в котором парижская команда победила со счётом 2:1. Теперь россиянину вновь доверено место в воротах.

"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Динь, Пачо, Забарный, Витинья, Бералдо, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дуэ, Аклиуш.

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