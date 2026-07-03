Португалия и Хорватия не забили в первом тайме матча ЧМ-2026

Первый тайм матча Португалия - Хорватия в 1/16 финала чемпионата мира - 2026 победителя не выявил.



Фото: ФИФА

За стартовые 45 минут ни португальцы, ни хорваты не смогли реализовать свои моменты, поэтому судьба путёвки в следующий раунд турнира решится после перерыва.



Победитель этого противостояния в 1/8 финала встретится со сборной Испании, которая ранее уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0.