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Мостовой: у меня есть совесть, я бы не пошел работать в сборную Германии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал работу главного тренера национальной команды Германии Юлиана Нагельсмана, который сегодня ушел в отставку.
Фото: РФС
"Самый шок, что Нагельсман не хотел сам ходить, просто бессовестный.
Если бы меня пригласили работать в сборную Германии, я бы не пошел: во-первых, у меня есть совесть; во-вторых, у них внутри страны много футбольных людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

В понедельник, 29 июня, сборная Германии вылетела с чемпионата мира-2026 после поражения от Парагвая на стадии 1/16 финала (1:1, 3:4 - пенальти).

Юлиан Нагельсманн был назначен главным тренером европейской национальной команды в сентябре 2023 года. Всего под его руководством сборная провела 37 матчей, одержала 23 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Сегодня, 3 июля, пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила об уходе специалиста.

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