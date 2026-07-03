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Египет одержал победу в серии пенальти над Австралией в 1/16 финала ЧМ

Сборная Египта одержала победу над Австралией в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ.
Фото: "Матч ТВ"
Счет в матче открыл Ашур, затем защитник сборной Египта Хани отправил мяч в свои ворота. В серии пенальти сильнее оказались египтяне, которые сыграют в 1/8 финала ЧМ с победителем пары Аргентина - Кабо-Верде.

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