Шалимов считает, что Аргентина прошла дальше благодаря Месси

Игорь Шалимов уверен, что ключевую роль в победе сборной Аргентины над Кабо-Верде сыграл Лионель Месси.



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- У Аргентины все решил Месси. Его гол - то, как должны играть атакующие футболисты: прекрасная обработка мяча и удар промеж ушей голкиперу, - цитирует Шалимова "РБ Спорт"

Специалист предположил, что действующие чемпионы мира могли недооценить соперника, из-за чего матч получился гораздо сложнее, чем ожидалось. Однако индивидуальное мастерство Месси в итоге предопределило исход встречи.Победа над Кабо-Верде вывела Аргентину в 1/8 финала чемпионата мира - 2026. Сам Месси с семью забитыми мячами продолжает единолично возглавлять гонку бомбардиров турнира.