Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Родина
1 - 4 1 4
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

Наумов: игра "Локомотива" выглядит просто отвратительно

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-зеленых" от "Ростова" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
- Думаю, мы весь сезон будем видеть такую игру "Локомотива". Игра в этом матче сама по себе была очень неинтересная, тягучая. В общем-то, и результат закономерен: выходят люди, которые вообще не готовы. Вышел Ненахов: вышел так, будто бы номер отбыть. И молодежь плохо сыграла, и вообще игра команды сейчас выглядит просто отвратительно. "Локомотив" потерялся и ничего не смог сделать.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится