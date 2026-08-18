- Думаю, мы весь сезон будем видеть такую игру "Локомотива". Игра в этом матче сама по себе была очень неинтересная, тягучая. В общем-то, и результат закономерен: выходят люди, которые вообще не готовы. Вышел Ненахов: вышел так, будто бы номер отбыть. И молодежь плохо сыграла, и вообще игра команды сейчас выглядит просто отвратительно. "Локомотив" потерялся и ничего не смог сделать.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: игра "Локомотива" выглядит просто отвратительно
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-зеленых" от "Ростова" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"