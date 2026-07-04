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Кабо-ВердеЗавершен
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0 - 0 0 0
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1 - 1 1 1
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Непомнящий: не устаю удивляться и восхищаться Месси

Валерий Непомнящий оценил выступление Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Российский тренер отметил, что аргентинец даже в 39 лет продолжает демонстрировать футбол высочайшего уровня.

- Не устаю удивляться и восхищаться Месси. Однако для меня 39 лет - боевой возраст. Это раньше в 30 лет человек был ветераном, а сейчас это абсолютно боевой возраст, - передаёт слова Непомнящего "Матч ТВ".

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентины лишь в дополнительное время сломила сопротивление Кабо-Верде и продолжила борьбу за защиту титула.

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