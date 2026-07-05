Смородская объяснила проблемы Аргентины в матче с Кабо-Верде

Ольга Смородская считает, что сборная Аргентины сама создала себе проблемы в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Кабо-Верде.



Фото: ФИФА





- Вопрос психологии. Что называется, недонастрой. Они думали, что будет совсем легко, но всё оказалось не так, - цитирует Смородскую "Матч ТВ"

Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а победителя удалось определить лишь в дополнительное время. Аргентина выиграла со счётом 3:2 благодаря голу Кристиана Ромеро незадолго до финального свистка второго экстра-тайма. В четвертьфинал команда Лионеля Скалони попробует пробиться в матче против Египта. По мнению бывшего президента " Локомотива ", действующие чемпионы мира не смогли должным образом настроиться на соперника.Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а победителя удалось определить лишь в дополнительное время. Аргентина выиграла со счётом 3:2 благодаря голу Кристиана Ромеро незадолго до финального свистка второго экстра-тайма. В четвертьфинал команда Лионеля Скалони попробует пробиться в матче против Египта.