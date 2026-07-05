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Смородская объяснила проблемы Аргентины в матче с Кабо-Верде

Ольга Смородская считает, что сборная Аргентины сама создала себе проблемы в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 против Кабо-Верде.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего президента "Локомотива", действующие чемпионы мира не смогли должным образом настроиться на соперника.

- Вопрос психологии. Что называется, недонастрой. Они думали, что будет совсем легко, но всё оказалось не так, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а победителя удалось определить лишь в дополнительное время. Аргентина выиграла со счётом 3:2 благодаря голу Кристиана Ромеро незадолго до финального свистка второго экстра-тайма. В четвертьфинал команда Лионеля Скалони попробует пробиться в матче против Египта.

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