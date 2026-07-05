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Мбаппе оскорбил экс-защитника "Краснодара" во время матча ЧМ-2026

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Парагвая Килиан Мбаппе оказался в центре скандального эпизода.
Фото: ФИФА
Как сообщает Ole, форвард французской команды позволил себе оскорбительные слова в адрес защитника Хуниора Алонсо. Инцидент произошёл незадолго до перерыва после жёсткого фола Андреса Кубаса на Мбаппе. Эпизод привёл к массовой стычке между футболистами обеих команд. Арбитр быстро успокоил игроков и не стал показывать предупреждения, однако француз продолжил эмоционально выяснять отношения с соперниками.

По информации источника, телекамеры зафиксировали момент, когда Мбаппе на испанском языке оскорбил Алонсо, упомянув мать парагвайского защитника.

Напомним, встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 1:0.

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