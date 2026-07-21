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Кечинов объяснил, чего не хватает Ямалю до уровня Месси

Валерий Кечинов считает, что сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси пока преждевременно.
Фото: ФИФА
По словам бывшего форварда сборной России, испанский талант ещё не достиг уровня аргентинца, хотя уже внёс весомый вклад в победу своей команды на чемпионате мира.

- Да, Ямаль очень многое сделал, чтобы Испания стала чемпионом мира, но он не сыграл так, как от него ждали. Чтобы достичь уровня Месси, Ямалю надо много работать, - передаёт слова Кечинова "РБ Спорт".

Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026, обыграв в финальном матче Аргентину с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.

19-летний Ямаль принял участие во всех восьми встречах турнира. За время чемпионата вингер записал на свой счёт один забитый мяч и один раз ассистировал партнёру.

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