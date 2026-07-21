Сёмин оценил выступление Месси на чемпионате мира - 2026

Юрий Сёмин подвёл итог выступлению Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.



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- Месси, если и заканчивает выступление в сборной, то победой. Эти игроки, многие из которых заканчивают игру за сборную, делают это на победной ноте. Они дали радость болельщикам, отдали все силы, - цитирует эксперта "Спорт-Экспресс"

По мнению российского тренера, аргентинский форвард даже в случае завершения международной карьеры может уходить из национальной команды с высоко поднятой головой.В решающем матче мундиаля сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1. Судьбу титула в дополнительное время решил точный удар Феррана Торреса. Для испанской команды этот триумф стал вторым в истории чемпионатов мира.