Роналду поставил лайк под постом с обвинениями в адрес Аргентины

Криштиану Роналду оказался в центре внимания после активности в социальных сетях.

Фото: ФИФА

Как пишет The Touchline, португальский форвард поставил отметку "нравится" под публикацией журналиста, в которой сборную Аргентины обвиняли в коррупции.



Аргентина второй чемпионат мира подряд дошла до финала, однако на этот раз уступила Испании. Судьбу титула решил гол на 106-й минуте дополнительного времени, благодаря которому испанцы победили со счётом 1:0.



Что касается сборной Португалии, команда завершила выступление ещё на стадии 1/8 финала.