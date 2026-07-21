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Роналду поставил лайк под постом с обвинениями в адрес Аргентины

Криштиану Роналду оказался в центре внимания после активности в социальных сетях.
Фото: ФИФА
Как пишет The Touchline, португальский форвард поставил отметку "нравится" под публикацией журналиста, в которой сборную Аргентины обвиняли в коррупции.

Аргентина второй чемпионат мира подряд дошла до финала, однако на этот раз уступила Испании. Судьбу титула решил гол на 106-й минуте дополнительного времени, благодаря которому испанцы победили со счётом 1:0.

Что касается сборной Португалии, команда завершила выступление ещё на стадии 1/8 финала.

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