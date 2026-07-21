Сёмин назвал двух футболистов, которые удивили его на ЧМ-2026

Юрий Сёмин признался, что по итогам чемпионата мира больше остальных его впечатлили два футболиста - Лионель Месси и Пау Кубарси.



Фото: ФИФА





- Он играл идеально на этом чемпионате мира, а ему только 19 лет. У нас есть талантливые футболисты, которым 22-23 года. Если Кубарси это делает в 19 лет, то это будет выдающийся защитник, - приводит слова Сёмина "Матч ТВ"

На победном для Испании мундиале защитник "Барселоны" принял участие во всех восьми матчах. Результативными действиями он не отметился, заработав по ходу турнира одну жёлтую карточку. Если игра аргентинца в 39-летнем возрасте стала для специалиста приятным удивлением, то испанский защитник, по его мнению, уже сейчас выглядит игроком мирового уровня.На победном для Испании мундиале защитник "Барселоны" принял участие во всех восьми матчах. Результативными действиями он не отметился, заработав по ходу турнира одну жёлтую карточку.