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Роман Березовский: мы все хотим выйти в премьер-лигу как можно скорее

Тренер московского "Динамо" Роман Березовский поделился ожиданиями от матча 31-го тура ФНЛ с "Химками".

"Надеюсь, что в среду на "Арену Химки" придет большое число динамовских болельщиков. Все-таки в случае победы команда возвращается в РФПЛ! Мы все хотим выйти в премьер-лигу как можно скорее. Но и после решения этой задачи не имеем права расслабляться. Во-первых, помимо возвращения в РФПЛ нам хочется занять первое место. А, во-вторых, сейчас формируется команда с прицелом на выступление в следующем сезоне. Тем более, что подготовительный период будет коротким", - цитирует Березовского пресс-служба "Динамо".
Теги: Березовский Динамо
Сегодня, 05:51
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