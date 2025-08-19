"СЭ": Миранчук попрощался с "Сьоном" перед переходом в "Динамо"

По информации «СЭ» во вторник, 19 августа, 29-летний Миранчук простился с командой. После трёхдневного мини-отпуска «Сьон» возобновил тренировки, однако российский полузащитник уже не участвовал в занятии.
С начала прошлой недели Миранчук работал по индивидуальной программе и пропустил матч национального Кубка 15 августа, в котором «Сьон» одержал победу над любительской командой.
Ранне в СМИ были новости, что «Динамо» согласовало трансфер Антона Миранчука на сумму 1,7 млн евро.
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.
Фото: IMAGO