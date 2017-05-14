Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:55
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
"Халл Сити" вылетел из премьер-лиги (1)
14:01
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Марк-Андре тер Штеген: мне нравится быть первым номером "Барселоны", поэтому я и остался в команде
Александр Тукманов: "Торпедо" сможет выступать в ФНЛ с нынешним бюджетом
Бюджет московского "Торпедо" позволяет достойно завершить текущий сезон в ПФЛ, сообщил президент клуба Александр Тукманов.
"С финансами у нас все стабильно, бюджет позволяет достойно завершить сезон. Если концовка чемпионата сложится для нас так, как мы планируем, то мы войдем в ФНЛ пусть не с самым большим бюджетом, но мы будем чувствовать определенную финансовую стабильность. Бюджет будет достаточен, чтобы играть в первом дивизионе", - сказал Тукманов.
"Задача выйти в первый дивизион была определена перед началом сезона. Руководство клуба встречалось с футболистами, ребята понимают стоящую перед ними задачу и готовы ее решать. От мыслей о первом месте в двух заключительных турах абстрагироваться не надо, должен быть необходимый настрой", - цитирует Тукманова ТАСС.
"С финансами у нас все стабильно, бюджет позволяет достойно завершить сезон. Если концовка чемпионата сложится для нас так, как мы планируем, то мы войдем в ФНЛ пусть не с самым большим бюджетом, но мы будем чувствовать определенную финансовую стабильность. Бюджет будет достаточен, чтобы играть в первом дивизионе", - сказал Тукманов.
"Задача выйти в первый дивизион была определена перед началом сезона. Руководство клуба встречалось с футболистами, ребята понимают стоящую перед ними задачу и готовы ее решать. От мыслей о первом месте в двух заключительных турах абстрагироваться не надо, должен быть необходимый настрой", - цитирует Тукманова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.