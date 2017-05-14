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Александр Тукманов: "Торпедо" сможет выступать в ФНЛ с нынешним бюджетом

Бюджет московского "Торпедо" позволяет достойно завершить текущий сезон в ПФЛ, сообщил президент клуба Александр Тукманов.

"С финансами у нас все стабильно, бюджет позволяет достойно завершить сезон. Если концовка чемпионата сложится для нас так, как мы планируем, то мы войдем в ФНЛ пусть не с самым большим бюджетом, но мы будем чувствовать определенную финансовую стабильность. Бюджет будет достаточен, чтобы играть в первом дивизионе", - сказал Тукманов.

"Задача выйти в первый дивизион была определена перед началом сезона. Руководство клуба встречалось с футболистами, ребята понимают стоящую перед ними задачу и готовы ее решать. От мыслей о первом месте в двух заключительных турах абстрагироваться не надо, должен быть необходимый настрой", - цитирует Тукманова ТАСС.
Теги: Тукманов Торпедо
Сегодня, 17:30
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№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бюджет будет достаточен, чтобы играть в первом дивизионе", - сказал Тукманов.
Два дибила это сила,довели вместе с Алешиным великий клуб до второй лиги,тьфу.
Регистрация: 8.05.2017
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