Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Бакаев оценил игру полузащитника "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев высказался о выступлении Максима Глушенкова за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Максу непросто, потому что в "Зените" своеобразный стиль футбола. Таким нестандартным футболистам, как Глушенков, трудно себя проявить. В системе "Зенита" мало места для творчества, - сказал Бакаев Sport24.

Напомним, Максим Глушенков перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" летом 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 26 игр за сине-бело-голубых, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

В текущем сезоне Глушенков принял участие в шести играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

