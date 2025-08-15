- Максу непросто, потому что в "Зените" своеобразный стиль футбола. Таким нестандартным футболистам, как Глушенков, трудно себя проявить. В системе "Зенита" мало места для творчества, - сказал Бакаев Sport24.
Напомним, Максим Глушенков перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" летом 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 26 игр за сине-бело-голубых, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.
В текущем сезоне Глушенков принял участие в шести играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Бакаев оценил игру полузащитника "Зенита"
Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев высказался о выступлении Максима Глушенкова за "Зенит".
