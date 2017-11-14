С "Кубани" могут снять очки из-за долгов перед Даном Петреску

Палата по разрешению споров РФС в пятницу рассмотрит ситуацию с задолженностью "Кубани" перед румынским тренером Даном Петреску."Заседание [на котором будет рассмотрено дело Петреску] пройдет 17 ноября", - сказал представитель палаты по разрешению споров РФС.Палата рассмотрит уже четвертое обращение Петреску. По словам агента специалиста Николая Пырнэу, по отношению к "Кубани" может быть применена санкция в виде снятия очков."Кубань" не погасила долг, более того, 17-го числа в РФС будет четвертое заседание по этому вопросу. Четвертое заседание подразумевает снятие очков с "Кубани". Регламент говорит о том, что, если не будет никаких волшебных интервенций, РФС снимет очки. Никакого общения с "Кубанью" у нас сейчас нет", - сказал агент.Петреску возглавил "Кубань" в июне 2016 года, а уже через четыре месяца контракт с ним был досрочно расторгнут. Агент тренера неоднократно отмечал, что краснодарский клуб ни разу не выплатил Петреску зарплату. 22 декабря палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" погасить долг перед Петреску, в качестве обеспечительной меры запретив клубу регистрировать новых игроков. После невыполнения данного требования палата по разрешению споров РФС в августе наложила на "Кубань" новые штрафные санкции. Третье слушание по данному делу состоялось 17 октября, на котором "Кубань" обязали заплатить еще один штраф.Согласно регламенту РФС по разрешению споров (статья 49), "в случае просрочки исполнения более шести месяцев с даты вступления в силу неисполняемого стороной спора решения палаты или комитета по статусу игроков РФС и при условии четвертого или последующего заявления стороны спора о факте неисполнения соответствующего решения" провинившемуся клубу грозит снятие трех турнирных очков.В пресс-службе "Кубани" подтвердили информацию о том, что с клуба могут быть сняты очки.