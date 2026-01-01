Кирилл Комбаров: я не готов покупать хлеб за 80 рублей - лучше куплю за 200-400

Экс-футболист отметил, что уровень цен в Америке действительно выше, чем в России, однако разницу компенсируют доходы. По словам Комбарова, если сопоставлять зарплаты, то стоимость базовых продуктов в Майами выглядит вполне сравнимой с московскими. При этом особое внимание он обратил на хлеб, подчеркнув, что для него важнее качество, чем низкая цена.
- Я на цены особо не смотрю, но хлеб здесь где-то стоит 3-4 доллара, хотя он бывает разный - есть и очень дорогой. Я, например, не готов покупать хлеб за 80 рублей. Лучше взять за 200-400 и быть уверенным, что он натуральный, - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Бывший футболист также добавил, что дешёвые продукты часто уступают по составу и качеству, а экономия в таких вопросах может негативно сказаться на здоровье.
Ранее Комбаров рассказал, что принял решение со своей семьей уехать жить в США.
Бывший защитник московского "Спартака" Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от цен в США.
