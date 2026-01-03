Булыкин назвал самые запоминающиеся события в футболе за 2025 год

"В российском чемпионате со знаком минус - плохая игра "Динамо". Со знаком плюс - "Локомотив" и Алексей Батраков. "Локомотив" - потому что доверяет нашим россиянам", - цитирует Булыкина ТАСС.
По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. Столичный "Локомотив" занимает в таблице третье место с 37 набранными очками.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 голевых передач.
Фото: ФК "Локомотив"