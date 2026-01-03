"Для меня главное событие года – вызов в сборную России. Очень счастлив, что попал в состав", - цитирует Ибишева Metaratings.
В текущем сезоне Турпал-Али Ибишев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 22 матча и не отметился результативными действиями. Защитник дебютировал за национальную команду России в товарищеском матче с Гренадой (5:0), а также вышел на поле во встрече со сборной Белоруссии (4:1).
Защитник "Ахмата" Ибишев назвал главное событие 2025 года
Фото: РФС