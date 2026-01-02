"Спартак" планирует провести второй раунд переговоров с Барко - источник

По информации источника, "Спартак" планирует вновь обсудить с атакующим полузащитником Эсекьелем Барко продление контракта. Сообщается, что второй раунд переговоров состоится в январе-феврале.
Отмечается, что спортивный директор клуба Франсис Кахигао убедил футболиста в его важности для команды. Однако игрок по-прежнему хочет получать зарплату, сопоставимую с Жедсоном Фернандешем.
26-летний аргентинец пополнил состав "Спартака" летом 2024 года, перейдя из "Ривер Плейт". Трудовой договор Барко с российским клубом действует до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел за красно-белых 21 матч в РПЛ и Кубке России, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи на партнеров.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Спартак"