"Команда сейчас в трёх очках от стыков. Естественно, цель сохраниться. Я поначалу не включался в таблицу, не обращал толком внимания, полагал, что команда идёт в серединке. А потом посмотрел, думаю: "Ох ничего себе". Опять, началось. Видимо, моя ниша — спасать, выживать", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
В декабре 2025 года красноярский "Енисей" объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан на полтора года. Ранее Ташуев работал в грозненском "Ахмате", воронежском "Факеле", "Чайке", "Краснодаре" и ряде других российских клубов.
По итогам 21 сыгранного тура красноярский "Енисей" располагается на 13 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 23 набранными очками в своем активе.
Ташуев: "Енисей" в трех очках от стыков. Видимо, моя ниша - спасать, выживать
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев высказался о текущем положении команды в турнирной таблице.
