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У Алексея Концедалова, предположительно, пробита почка после столкновения с вратарём

Защитник курского "Авангарда" Алексей Концедалов получил тяжелую травму в матче 24-го тура первенства ФНЛ с "Балтикой" (0:1), сообщает "Матч ТВ".

Концедалов был госпитализирован в одну из клиник Калининграда. У него – перелом ребер и, предположительно, пробита почка. Врачи, естественно, запретили 27-летнему защитнику лететь с командой домой.

Травму Концедалов получил в самом начале игры, столкнувшись с собственным вратарем Александром Саутиным.
Сегодня, 02:08
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