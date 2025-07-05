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Хавбек "Баварии" Мусиала получил перелом голени после столкновения с Доннаруммой

Джамал Мусиала получил тяжелую травму в матче 1/4 финала КЧМ.
Фото: скриншот трансляции матча
В эти минуты проходит матч четвертьфинала Клубного чемпионата мира, в которым встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". После первого тайма счет не открыт - 0:0.

На третьей компенсированной к первому тайму минуте тяжелейшую травму получил атакующий полузащитник мюнхенской команды Джамал Мусиала. 22-летний хавбек столкнулся у лицевой с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. Итальянский вратарь сыграл в мяч, но всем телом упал на голеностоп соперника и, вероятно, нанес открытый перелом.

После оказания помощи Мусиалу унесли с поля на носилках.

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