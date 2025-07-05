- Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идем в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над "Краснодаром".
Напомним, ранее сообщалось о том, что турецкий клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка и оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.
Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с января 2024 года. Действующее соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до июня 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
"Это плоды моей работы". Кисляк прокомментировал информацию об интересе "Фенербахче"
Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны турецкого "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА