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"Это плоды моей работы". Кисляк прокомментировал информацию об интересе "Фенербахче"

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны турецкого "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА
- Это плоды моей работы, если ходят какие-то разговоры. Значит, идем в нужном направлении, раз кто-то интересуется. Сейчас я в ЦСКА и сконцентрирован на сезоне с ЦСКА. Хочется войти в сезон с трофеем и победой над "Краснодаром".

Напомним, ранее сообщалось о том, что турецкий клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка и оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с января 2024 года. Действующее соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до июня 2028 года.

Источник: "Чемпионат"

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