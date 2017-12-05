Астраханские болельщики обратились к Алексею Миллеру с просьбой спасти клуб

Астраханские болельщики обратились к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой спасти клуб. Члены АРОО "Астраханский клуб футбольных болельщиков" написали открытое письмо."Уважаемый Алексей Борисович!Астраханская региональная общественная организация "АКФБ" выражает Вам благодарность за ту помощь, которая оказывается футбольному клубу "Волгарь" со стороны "Газпрома". Проведена реконструкция стадиона, построены поля для футбольной академии, оказывается спонсорская помощь на содержании команды.Однако в последние дни из стана нашей команды поступают печальные известия. Ходят слухи о скором уходе главного тренера Ю.Ф.Газзаева и группы ведущих игроков, а также о возможном снятии с Первенства ФНЛ. Существуют долги по выплатам футболистам. По нашей информации это связано с тем, что договор на спонсорство между "Газпромом" и ФК "Волгарь" закончился в сентябре 2017г. И нет ясности с его возобновлением на следующий год.Просим Вас обратить внимание на эту ситуацию, ведь Астрахань – город газовиков, а футбольный клуб находится под опекой структур "Газпрома" уже более 25 лет. И сейчас, когда наш клуб вроде бы крепко встал на ноги, стал узнаваемым в футбольном сообществе, проявил себя в том числе и как кузница кадров для команд премьер лиги, есть риск все потерять.Футбол в регионах это неотъемлемая социально значимая часть развития Российского футбола. В преддверии грандиозного футбольного события в нашей стране и дальнейшего футбольного бума в России, с футбольной карты может исчезнуть уже вторая команда из города Астрахань.Мы надеемся что Вы, как истинный любитель и покровитель футбола, примете решение о поддержке футбольного клуба "Волгарь" и мы уверены, что сможем вместе порадоваться его успехам в будущем!С уважением,АРОО Астраханский клуб футбольных болельщиков".