Ранний гол и точный удар в концовке: за счёт чего «Динамо» обыграло «Ахмат»

Быстрый гол изменил ход встречи
Матч 13-го тура РПЛ на «ВТБ Арене» начался с результативной атаки хозяев. Уже на второй минуте Даниил Фомин решился на удар из-за пределов штрафной и открыл счёт. Раннее преимущество позволило «Динамо» не торопиться с развитием атак и сосредоточиться на контроле мяча, тогда как «Ахмату» пришлось искать возможности для ответа.
Москвичи продолжали создавать опасность у ворот Вадима Ульянова. В первом тайме хорошие возможности отличиться имели Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. Один из наиболее заметных эпизодов произошёл на 27-й минуте: после удара Гладышева голкипер «Ахмата» отбил мяч перед собой, однако Тюкавин не сумел воспользоваться добиванием. Вскоре нападающий сам участвовал в создании момента для партнёра, но Гладышев не смог переиграть вратаря.
Грозненцы также находили возможности для атак, однако их попытки не приводили к голам. В частности, на 38-й минуте после подачи Самородова Конате не сумел акцентированно пробить по мячу. Таким образом, к перерыву «Динамо» сохраняло минимальное преимущество, а «Ахмату» требовалось заметно прибавить в атаке.
«Ахмат» искал ответ, но не смог сравнять счёт
После перерыва гости активнее действовали впереди и получили несколько возможностей восстановить равновесие. В середине второго тайма Георгий Мелкадзе пробил из штрафной, но Расулов спас «Динамо». Этот эпизод стал одним из наиболее опасных для ворот хозяев после перерыва.
Москвичи отвечали собственными атаками. Тюкавин пробил головой после подачи, а позднее попытался завершить прострел эффектным ударом пяткой. Ульянов справился с этой попыткой. Максимильяно Гутьеррес также получил возможность для удара, но направил мяч рядом со штангой.
Тренерские штабы освежали атакующие линии заменами. У «Динамо» вместо Гладышева и Артура Гомеса вышли Гутьеррес и Жозуэ Казимир. «Ахмат» ответил перестановками: на поле появились Кирилл Щетинин, Георгий Мелкадзе и Эральд Максути. Однако изменения не помогли гостям добиться перелома.
Связка Фомина и Тюкавина поставила точку
На 77-й минуте «Динамо» забило второй мяч. Фомин выполнил проникающую передачу в штрафную, а Тюкавин завершил комбинацию мощным ударом под перекладину. Для хозяев это был важнейший эпизод: вместо нервной концовки с минимальным преимуществом команда получила комфортный перевес.
Оба гола объединяет участие Фомина, который не только открыл счёт дальним ударом, но и выступил автором результативной передачи. Тюкавин, в свою очередь, реализовал возможность во втором тайме и закрепил преимущество москвичей.
После второго пропущенного мяча «Ахмату» необходимо было рисковать и активнее идти вперёд. Однако создать достаточное количество опасных моментов для возвращения в игру гости не смогли. В концовке Гутьеррес имел возможность увеличить преимущество, но не реализовал свой шанс.
Статистика подтвердила преимущество «Динамо»
Москвичи завершили встречу с заметным перевесом по количеству ударов — 22:8. Это отражает разницу в остроте атак: «Динамо» значительно чаще доводило свои наступления до завершающей стадии, тогда как «Ахмату» не хватало точности при ударах.
Победа стала результатом не только раннего гола, но и способности хозяев сохранять угрозу воротам соперника на протяжении встречи. Фомин и Тюкавин непосредственно повлияли на итоговый счёт, а «Ахмат», несмотря на отдельные удачные отрезки и опасный момент Мелкадзе, не сумел реализовать свои возможности.
«Динамо» набрало 28 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице после 13 туров. У «Ахмата» осталось 11 баллов — грозненцы продолжили борьбу за выход из нижней части таблицы. Для москвичей эта победа стала подтверждением эффективности атакующей игры, а гостям предстоит улучшить качество завершающей стадии, чтобы превращать создаваемые моменты в очки.