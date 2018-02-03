Новости партнеров

Александр Гришин: информация о том, что я возглавил "Химки" - это полная ерунда

Экс-тренер "молодежки" ЦСКА и юношеской сборной России Александр Гришин опроверг информацию о том, что его назначили главным тренером подмосковных "Химок".

"Информация о том, что я возглавил клуб "Химки" - это полная ерунда. Я сейчас нахожусь за границей на стажировке, прилетаю завтра вечером.

Я сам удивлен, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но спасибо за хорошую новость, что кто-то еще помнит", - сказал Гришин "Чемпионату".
Теги: Гришин Химки
Сегодня, 12:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.