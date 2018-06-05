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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ Игорь Ефремов выступил с заявлением по итогам общего собрания лиги в Доме футбола на Таганке.
"Сегодня состоялось расширенное собрание общего объединения лиги, мы обсуждали команды, покинувшие ФНЛ. Поздравили "Оренбург", "Енисей" и "Крылья Советов" с выходом в высший дивизион. К глубокому сожалению, "Кубань", "Волгарь", и "Тосно" не были включены в число участников сезона-2018/19. Достаточно сюрреалистичная картина получилась в этом году по составу участников. Все клубы, которые должны были покинуть ФНЛ по спортивным причинам, остались из-за того, что "Кубань" и "Тосно" не получили лицензию и нежелания получать ее у "Сахалина", "Волгаря" и "Арарата", который закончил свое существование в качестве российского клуба.
В итоге мы утвердили состав участников на сезон-2018/19 из 20 клубов, допущенных комиссией по лицензированию. "Мордовия", "Чертаново" и "Армавир" пополнили состав ФНЛ, перейдя из второго дивизиона, "Анжи" и "СКА-Хабаровск" вылетели к нам из РФПЛ .
Также сегодня утвержден календарь. Последний перед зимним перерывом тур, 24-й состоится 24 ноября. С 3 марта по 25 мая пройдет вторая часть сезона. Мы немного скорректировали расписание, СКА и "Луч-Энергия" проведут последний тур на выезде, чтобы не было больших разрывов по времени между матчами.
Сейчас обсуждается вопрос о реформировании Кубка, создана рабочая группа по этому вопросу. Пока сложно говорить конкретно, но, насколько я знаю, те предложения, которые сейчас существуют, не должны затронуть календари чемпионатов.
Моя личная позиция по "Тосно" – очень жаль этот клуб. Сложно было представить, что победитель Кубка не сможет сыграть даже в ФНЛ", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".
"Сегодня состоялось расширенное собрание общего объединения лиги, мы обсуждали команды, покинувшие ФНЛ. Поздравили "Оренбург", "Енисей" и "Крылья Советов" с выходом в высший дивизион. К глубокому сожалению, "Кубань", "Волгарь", и "Тосно" не были включены в число участников сезона-2018/19. Достаточно сюрреалистичная картина получилась в этом году по составу участников. Все клубы, которые должны были покинуть ФНЛ по спортивным причинам, остались из-за того, что "Кубань" и "Тосно" не получили лицензию и нежелания получать ее у "Сахалина", "Волгаря" и "Арарата", который закончил свое существование в качестве российского клуба.
В итоге мы утвердили состав участников на сезон-2018/19 из 20 клубов, допущенных комиссией по лицензированию. "Мордовия", "Чертаново" и "Армавир" пополнили состав ФНЛ, перейдя из второго дивизиона, "Анжи" и "СКА-Хабаровск" вылетели к нам из РФПЛ .
Также сегодня утвержден календарь. Последний перед зимним перерывом тур, 24-й состоится 24 ноября. С 3 марта по 25 мая пройдет вторая часть сезона. Мы немного скорректировали расписание, СКА и "Луч-Энергия" проведут последний тур на выезде, чтобы не было больших разрывов по времени между матчами.
Сейчас обсуждается вопрос о реформировании Кубка, создана рабочая группа по этому вопросу. Пока сложно говорить конкретно, но, насколько я знаю, те предложения, которые сейчас существуют, не должны затронуть календари чемпионатов.
Моя личная позиция по "Тосно" – очень жаль этот клуб. Сложно было представить, что победитель Кубка не сможет сыграть даже в ФНЛ", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".
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