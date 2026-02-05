Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
Арсенал ТулаНе начат
ЦСКА
15:00
ДинамоНе начат
Оренбург
17:00
БунедкорНе начат
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Раскрыты планы "Краснодара" по усилению состава - источник

В "Краснодаре" продолжают работу над усилением состава перед второй частью сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, чемпион России ищет универсального атакующего игрока, способного действовать как в роли "десятки", так и на фланге. В этом направлении рассматриваются различные варианты - как среди российских футболистов, так и среди легионеров.

Отдельно подчёркивается, что позицию правого защитника в "Краснодаре" намерены усилить исключительно за счёт игрока с российским паспортом.

После осенней части сезона РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и занимает первое место в РПЛ.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

