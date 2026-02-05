"Бавария" объявила о продлении контракта с футболистом

"Бавария" решила сохранить одного из ключевых игроков фланга и продлила контракт с Сержем Гнабри.

Фото: ФК "Бавария"

Новое соглашение с вингером рассчитано до лета 2028 года. Предыдущий договор футболиста подходил к завершению по окончании текущего сезона. Информация о продлении была опубликована на официальных ресурсах "Баварии".



Гнабри выступает за мюнхенский клуб с 2017 года после перехода из "Вердера". В этом сезоне футболист сыграл 26 встреч во всех турнирах, забил семь голов и оформил восемь ассистов.