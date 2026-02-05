Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Бавария" объявила о продлении контракта с футболистом

"Бавария" решила сохранить одного из ключевых игроков фланга и продлила контракт с Сержем Гнабри.
Фото: ФК "Бавария"
Новое соглашение с вингером рассчитано до лета 2028 года. Предыдущий договор футболиста подходил к завершению по окончании текущего сезона. Информация о продлении была опубликована на официальных ресурсах "Баварии".

Гнабри выступает за мюнхенский клуб с 2017 года после перехода из "Вердера". В этом сезоне футболист сыграл 26 встреч во всех турнирах, забил семь голов и оформил восемь ассистов.

