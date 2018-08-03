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Артур Григорьянц: "Армавир" может обжаловать решение КДК, но пока этого не сделал

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с отказом в удовлетворении заявления "Армавира" по поводу результата матча 1-го тура Футбольной национальной лиги со "СКА-Хабаровск".

"На брифинге после заседания КДК РФС в четверг я объяснил, что в удовлетворении заявления "Армавира» было отказано в связи с отсутствием вины "СКА-Хабаровск". "Армавир" имеет право запросить у КДК полный текст решения. При таком развитии событий КДК в полном тексте решения обязан изложить свою позицию по данному вопросу, после чего у клуба также имеется право на обжалование данного вопроса. "Армавир" пока решение не обжаловал. У клуба есть на это семь дней. До истечения этого срока я не могу давать более развёрнутый комментарий по закону", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".

Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против решения КДК.
Теги: Григорьянц Армавир
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