Артур Григорьянц: "Армавир" может обжаловать решение КДК, но пока этого не сделал

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:14
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (4)
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (4)
19:19
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (5)
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (5)
17:38
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
11:36
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
11:15
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (19)
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (19)
10:34
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (22)
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (22)
Артур Григорьянц: "Армавир" может обжаловать решение КДК, но пока этого не сделал
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с отказом в удовлетворении заявления "Армавира" по поводу результата матча 1-го тура Футбольной национальной лиги со "СКА-Хабаровск".
"На брифинге после заседания КДК РФС в четверг я объяснил, что в удовлетворении заявления "Армавира» было отказано в связи с отсутствием вины "СКА-Хабаровск". "Армавир" имеет право запросить у КДК полный текст решения. При таком развитии событий КДК в полном тексте решения обязан изложить свою позицию по данному вопросу, после чего у клуба также имеется право на обжалование данного вопроса. "Армавир" пока решение не обжаловал. У клуба есть на это семь дней. До истечения этого срока я не могу давать более развёрнутый комментарий по закону", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против решения КДК.
"На брифинге после заседания КДК РФС в четверг я объяснил, что в удовлетворении заявления "Армавира» было отказано в связи с отсутствием вины "СКА-Хабаровск". "Армавир" имеет право запросить у КДК полный текст решения. При таком развитии событий КДК в полном тексте решения обязан изложить свою позицию по данному вопросу, после чего у клуба также имеется право на обжалование данного вопроса. "Армавир" пока решение не обжаловал. У клуба есть на это семь дней. До истечения этого срока я не могу давать более развёрнутый комментарий по закону", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против решения КДК.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.