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Карседо: мы недовольны, потому что ехали за победой

Наставник "Спартака" Хуан Карлос Карседо подвёл итоги кубковой встречи с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
Карседо считает, что по количеству созданных возможностей его команда могла рассчитывать на другой исход.

- Считаю, что нам в какой-то мере не повезло. В первом тайме у нас были хорошие моменты, но при первом же стандартном положении мы пропустили мяч. Затем мы тоже много создавали, но сыграли вничью в основное время. Мы недовольны, потому что ехали за победой. У нас была определённая ротация, были произведены изменения. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше и одержать победу, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, после чего "Рубин" выиграл серию одиннадцатиметровых - 5:3. "Спартак" с четырьмя очками занимает первое место в группе. 2 сентября красно-белые сыграют дома с "Родиной".

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