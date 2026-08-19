Карседо: мы недовольны, потому что ехали за победой

- Считаю, что нам в какой-то мере не повезло. В первом тайме у нас были хорошие моменты, но при первом же стандартном положении мы пропустили мяч. Затем мы тоже много создавали, но сыграли вничью в основное время. Мы недовольны, потому что ехали за победой. У нас была определённая ротация, были произведены изменения. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше и одержать победу, - передаёт слова тренера "Матч ТВ".
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, после чего "Рубин" выиграл серию одиннадцатиметровых - 5:3. "Спартак" с четырьмя очками занимает первое место в группе. 2 сентября красно-белые сыграют дома с "Родиной".