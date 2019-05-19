Егор Данилкин: у меня есть цель выступать в РПЛ

Защитник "Химок" Егор Данилкин прокомментировал информацию, согласно которой он может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.

"Безусловно приятно, что интерес ко мне есть. Но пока я не определился насчёт своего будущего. Я перешёл в "Химки" в очень тяжёлый период своей карьеры. И очень благодарен им за то, что мне дали возможность реанимировать её. На данный момент я нахожусь в диалоге с руководством клуба относительно продления своего текущего договора. Так что всё прояснится до конца месяца. У меня есть цель выступать в РПЛ. Посмотрим, как развернётся ситуация. На следующий сезон "Химки" как раз будут ставить перед собой задачу выхода в элиту", - цитирует Данилкина "Чемпионат".
Теги: Данилкин Химки
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