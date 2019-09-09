«РПЛ? Знаете, давайте сейчас не будем ничего загадывать. Пока мы находимся в ФНЛ, сезон у нас длинный. Пока настраиваемся на то, чтобы побеждать в каждом матче. Дальше будет видно.
Футбольная команда — это всегда симбиоз. Поэтому не кто-то один добивается результата, а мы все вместе. Это как машина: если какая-то деталь выйдет из строя, то машина поедет плохо. У нас коллектив, который работает слажено. Дай бог, чтобы и дальше все так продолжалось», — цитирует Рязанцева News.ru.
Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о перспективах попасть в РПЛ
Капитан лидирующего в ФНЛ «Торпедо» Александр Рязанцев оценил текущий сезон команды, отметив, что пока не задумывается о возможном выходе в высший дивизион.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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