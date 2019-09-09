Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о перспективах попасть в РПЛ

Капитан лидирующего в ФНЛ «Торпедо» Александр Рязанцев оценил текущий сезон команды, отметив, что пока не задумывается о возможном выходе в высший дивизион.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев