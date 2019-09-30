Андрей Талалаев: почему долго шел на пресс-конференцию? Всегда моюсь после игры, чтобы не приходить потным к журналистам

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от "Балтики" (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ и рассказал о личной гигиене перед пресс-конференциями.

Фото: "Спорт-Экспресс"