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Андрей Талалаев: почему долго шел на пресс-конференцию? Всегда моюсь после игры, чтобы не приходить потным к журналистам

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от "Балтики" (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ и рассказал о личной гигиене перед пресс-конференциями.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Для меня неудача в матче с "Балтикой" была ожидаемым исходом. Общались перед матчем с тренерским штабом, говорили о том, что у команды не то настроение после победы над казанским "Рубином" в Кубке России. Мы знали, что "Балтика" проводит хорошую серию, они последний раз проигрывали в начале августа. Хотели немного поменять состав, выпустить на поле, как мы думали, "голодных" до футбола ребят. Мы этого "голода" так и не увидели, поэтому к началу второй части встречи произвели четыре замены. Нам, к сожалению, не хватило мастерства в данном матче. Меня устроил тот футбол, который "Химки" показывал во вторые 45 минут, надо было только забивать мячи в ворота соперника.

Почему долго не приходил на послематчевую пресс-конференцию? Я моюсь всегда после игры, чтобы не приходить потным и грязным к журналистам. Так что никакого разговора у нас не было. Зачем после встречи сразу выносить эмоции? Мы объединили команду на поле, так как вместе добиваемся побед и вместе проигрываем", — цитирует Талалаева News.ru.


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Теги: Талалаев Химки ФНЛ
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