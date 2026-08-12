Газзаев оценил шансы ЦСКА на чемпионство

- Хочется, чтобы ЦСКА и "Спартак" вклинились в борьбу за чемпионство с "Краснодаром" и "Зенитом". Это реально, учитывая традиции и амбиции. Но очевидно, что пока есть сложности. Пока такой нацеленности нет, поэтому трудно говорить о чемпионстве ЦСКА, - приводит слова Газзаева "Чемпионат".
Армейцы пока не проигрывали в новом сезоне. За три тура москвичи заработали пять очков, победив "Балтику" (2:1) и сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0). В следующем туре ЦСКА дома примет "Факел".