Газзаев оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Фото: ПФК ЦСКА

- Хочется, чтобы ЦСКА и " Спартак " вклинились в борьбу за чемпионство с "Краснодаром" и " Зенитом ". Это реально, учитывая традиции и амбиции. Но очевидно, что пока есть сложности. Пока такой нацеленности нет, поэтому трудно говорить о чемпионстве ЦСКА, - приводит слова Газзаева "Чемпионат"

Бывший главный тренер армейцев считает, что пока команда Дмитрия Игдисамова не выглядит полноценным претендентом на первое место.Армейцы пока не проигрывали в новом сезоне. За три тура москвичи заработали пять очков, победив "Балтику" (2:1) и сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0). В следующем туре ЦСКА дома примет "Факел".