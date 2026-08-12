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Газзаев оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Валерий Газзаев оценил шансы ЦСКА побороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший главный тренер армейцев считает, что пока команда Дмитрия Игдисамова не выглядит полноценным претендентом на первое место.

- Хочется, чтобы ЦСКА и "Спартак" вклинились в борьбу за чемпионство с "Краснодаром" и "Зенитом". Это реально, учитывая традиции и амбиции. Но очевидно, что пока есть сложности. Пока такой нацеленности нет, поэтому трудно говорить о чемпионстве ЦСКА, - приводит слова Газзаева "Чемпионат".

Армейцы пока не проигрывали в новом сезоне. За три тура москвичи заработали пять очков, победив "Балтику" (2:1) и сыграв вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (0:0). В следующем туре ЦСКА дома примет "Факел".

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