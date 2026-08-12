Бубнов назвал клуб РПЛ, проявляющий наибольший интерес к Андрею Мостовому

Галицкий, говорят, в нем вообще души не чает", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
По данным СМИ зарплата Андрея Мостового в "Зените" составляет 19 миллионов рублей.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что 28-летний крайний нападающий может покинуть клуб этим летом.
В этом сезоне Мостовой принял участие в двух матчах за сине-бело-голубых, в которых провел на поле всего 21 минуту суммарно и не отметился результативными действиями. Контракт вингера с клубом действует до конца июня 2027 года и включает опцию продления еще на сезон.