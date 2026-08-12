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Бубнов назвал клуб РПЛ, проявляющий наибольший интерес к Андрею Мостовому

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какой клуб больше других хочет подписать вингера "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
"Его зарплату все потянут. И "Краснодар", и "Спартак", и "Динамо". Больше всех, как мне сказали, я не знал, больше всего его хочет "Краснодар".

Галицкий, говорят, в нем вообще души не чает", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По данным СМИ зарплата Андрея Мостового в "Зените" составляет 19 миллионов рублей.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что 28-летний крайний нападающий может покинуть клуб этим летом.

В этом сезоне Мостовой принял участие в двух матчах за сине-бело-голубых, в которых провел на поле всего 21 минуту суммарно и не отметился результативными действиями. Контракт вингера с клубом действует до конца июня 2027 года и включает опцию продления еще на сезон.

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