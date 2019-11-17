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Фанаты "Торпедо" пожаловались на досмотр в Армавире

Руководитель клуба болельщиков московского "Торпедо" Василий Петраков рассказал о трудностях, с которыми столкнулись фанаты команды при входе на стадион перед гостевым матчем 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с "Армавиром".

"В Армавир приехало более 150 болельщиков "Торпедо", и всех пропускали на сектор через маленькую дверцу. По словам местных болельщиков, тут такое впервые. Сама полиция сказала, что их напугали, мол, торпедовцы злые, хотя все прошло спокойно. Отношение адекватное, но был приказ досматривать по полной программе: заставляли снимать ботинки.

Если бы было хотя бы три таких точки досмотра, все бы прошли спокойно. А так проходили до конца первого тайма, последние болельщики зашли уже в перерыве. Видимо, ожидали пиротехнику, но их ожидания не оправдались. Все прошло спокойно, тихо и мирно. К сожалению, команда проиграла, но это уже другая история.

Во время досмотра подходил и офицер по безопасности, и президент «Торпедо» Еленцева, и делегат матча, но навстречу им полиция не пошла. По-моему, впервые в Армавир приехало такое большое количество болельщиков гостевой команды. Даже на "Спартак-2" прибыло около 30 человек. Нас же было много, поэтому все затянулось", - цитирует Петракова "РБ".


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Теги: Торпедо Арвамир
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