"В последнее время туда меня не приглашают". Галактионов больше не входит в трансферный комитет "Локомотива"

"Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают. Как так может быть? Раньше это было, сейчас, может быть, меняется система управления.
Я фамилии вижу, знаю. Другой вопрос, что в последнее время эти фамилии почему-то появляются в СМИ, что не очень хорошо для переговоров", - заявил Галактионов.
На стартовом отрезке текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" не одержал еще ни одной победы. В пяти сыгранных турах команда Михаила Галактионова трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. В турнирной таблице чемпионата России "железнодорожники" находятся на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.
Источник: "РБ Спорт"