"В последнее время туда меня не приглашают". Галактионов больше не входит в трансферный комитет "Локомотива"

Главный тренер "Локомотивв" Михаил Галактионов сообщил, что перестал входить в трансферный комитет клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают. Как так может быть? Раньше это было, сейчас, может быть, меняется система управления.

Я фамилии вижу, знаю. Другой вопрос, что в последнее время эти фамилии почему-то появляются в СМИ, что не очень хорошо для переговоров", - заявил Галактионов.

На стартовом отрезке текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" не одержал еще ни одной победы. В пяти сыгранных турах команда Михаила Галактионова трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. В турнирной таблице чемпионата России "железнодорожники" находятся на 14-м месте, в зоне стыковых матчей.

Источник: "РБ Спорт"

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