"В последнее время туда меня не приглашают". Галактионов больше не входит в трансферный комитет "Локомотива"

Главный тренер "Локомотивв" Михаил Галактионов сообщил, что перестал входить в трансферный комитет клуба.

Фото: ФК "Локомотив"

"Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают. Как так может быть? Раньше это было, сейчас, может быть, меняется система управления.