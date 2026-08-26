В ЦСКА сделали заявление по ситуации с Кисляком и "Бешикташем"

"И что касается слухов о Матвее Кисляке: клуб не отказывался от 30 миллионов - таких предложений не было, как и какого-либо ультиматума на уход от Матвея. Единственное и ключевое, о чем сейчас идет диалог с представителем Кисляка, - это продление контракта с нашим воспитанником", - написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Матвей Кисляк является выпускником академии московского ЦСКА. Всего за основную команду полузащитник провел 91 матч, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-синие отказались от предложенных за Кисляка 30 миллионов евро.