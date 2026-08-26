В ЦСКА сделали заявление по ситуации с Кисляком и "Бешикташем"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о слухах вокруг интереса "Бешикташа" к Матвею Кисляку.
Фото: ФК ЦСКА
Кирилл Брейдо сообщил, что клубу не предлагали 30 миллионов евро за трансфер молодого полузащитника.

"И что касается слухов о Матвее Кисляке: клуб не отказывался от 30 миллионов - таких предложений не было, как и какого-либо ультиматума на уход от Матвея. Единственное и ключевое, о чем сейчас идет диалог с представителем Кисляка, - это продление контракта с нашим воспитанником", - написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Матвей Кисляк является выпускником академии московского ЦСКА. Всего за основную команду полузащитник провел 91 матч, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-синие отказались от предложенных за Кисляка 30 миллионов евро.

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