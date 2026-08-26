По информации источника, "Селтик" рассматривает кандидатуру Дениса Адамова в качестве усиления. Сам футболист хочет попробовать себя в Европе и готов к переезду. Интерес к нему подогревают истекающий следующим летом контракт и вратарская школа "Краснодара". Отмечается, что переход может не состояться из-за политических рисков.
Адамов выступает в составе "Зенита" с конца июля 2023 года. В текущем сезоне за петербургский клуб голкипер провел 6 матчей, пропустил 5 голов и отыграл 3 встречи на ноль. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Российский футболист из РПЛ может перейти в "Селтик"
Шотландский "Селтик" интересуется российским игроком из топ-клуба РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"